Pai abre a janela e vê filho rendido por assaltante armado na porta de casa na zona sul de São Paulo

Um pai abriu a janela de casa e viu o filho Gabriel, de 18 anos, sendo rendido por um motoqueiro armado na frente de casa, no Sacomã, na zona sul de São Paulo. O filho foi seguido de moto e não percebeu. O ladrão apontou o revólver e exigiu que ele entregasse o celular com a senha. Nesse momento, o pai do estudante de odontologia viu o filho sendo ameaçado. O criminoso disse que se Fernando tentasse ajudar o filho, iria atirar. Depois de roubar o celular, o homem pediu desculpas e fugiu. A localização do celular apontava para o centro de São Paulo, onde essas vendas são realizadas, e a polícia procura pelo criminoso.



