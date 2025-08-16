Pai esquece menino de 5 anos dentro do carro em Londrina (PR)

Um menino de 5 anos foi esquecido pelo pai dentro de um carro trancado por aproximadamente quatro horas. O pai deixou o filho mais velho na escola e saiu a pé, enquanto a criança ficou sozinha no veículo. Pessoas que passavam perceberam o garoto pedindo ajuda, abriram o vidro do carro e resgataram o menino. A professora da escola ajudou no resgate e chamou a Guarda Municipal. A criança foi encaminhada à Secretaria de Saúde e ao Conselho Tutelar. O pai, que já havia saído recentemente de uma clínica de reabilitação, foi preso por abandono de incapaz e é suspeito de uso de drogas.



