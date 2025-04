Pai morre após ser atacado a golpes de faca pelo padrasto do filho dele em Osasco (SP)

Um homem morreu após ser atacado com golpes de faca pelo padrasto do próprio filho em Osasco (SP). O desentendimento teria começado depois que Bruno José de Oliveira, de 26 anos, deu um tapa no filho de Daniel Nonato, de 35. Daniel foi atrás de Bruno para tirar satisfações, mas foi atacado de forma brutal. Ele caminhou por aproximadamente 800 metros e recebeu ajuda de comerciantes locais, que o levaram para o hospital mais próximo. Porém, já era tarde e Daniel não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como homicídio por motivo banal, o que pode agravar a pena em caso de condenação. Bruno fugiu e agora é procurado pela polícia.



