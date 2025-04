Pai morre após ser baleado pelas costas enquanto ia buscar filho em boate em Maringá (PR)

Dênis Alberto Tomé, de 38 anos, foi morto com um tiro nas costas enquanto buscava o filho em uma boate, em Maringá (PR). O disparo foi feito por Fanoel de Oliveira, segurança que se apresentou à polícia e confessou o crime. Segundo ele, Dênis estaria agredindo outra pessoa no momento, o que o levou a intervir. A casa noturna, no entanto, informou que Fanoel não fazia parte da equipe de segurança na noite do ocorrido. Semanas antes do crime, Fanoel teria se envolvido em um desentendimento com o filho de Dênis. A polícia investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança.



