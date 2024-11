Pais de colegas de menino que matou mais de 20 animais temem mandar filhos para escola

Pais de colegas de sala do menino, de 9 anos, que entrou em um hospital veterinário e matou mais de 20 animais em Nova Fátima, no Paraná, estão evitando mandar os filhos à escola. O garoto foi encaminhado ao conselho tutelar para buscar tratamento psicológico. Apesar do medo dos pais, a diretora da escola pediu que eles mantenham a cabeça no lugar. Os donos do hospital veterinário dizem que não querem ser ressarcidos, mas desejam que a família busque ajuda para o garoto.