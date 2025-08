Pais denunciam locação e venda de cigarros eletrônicos em porta de escola em São Paulo

Pais de alunos de uma escola na Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, começaram a denunciar a prática de venda e locação de cigarros eletrônicos aos estudantes na porta da instituição de ensino. Testemunhas dizem que os produtos são alugados para serem consumidos dentro da escola. Um grupo de alunos que praticam atos de violência contra outros estudantes seria o responsável pela venda e locação de cigarros eletrônicos no local. Segundo o avô de um dos alunos que foi vítima do grupo, eles agem como “donos da escola”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!