Parque temático em Itu (SP) terá montanha-russa mais alta e rápida da América Latina

A maior e mais rápida montanha-russa da América Latina será uma das principais atrações de um parque temático em Itu (SP). Com 55 metros de altura, a estrutura atinge 120 km/h em apenas 5 segundos. O parque, que será uma homenagem ao universo do chocolate, incluirá uma réplica de um templo Maia, além de um shopping e dois hotéis. A inauguração está planejada para o segundo semestre de 2027, com a expectativa de gerar cerca de três mil empregos diretos e seis mil indiretos. Segundo representantes do parque, o projeto busca oferecer uma experiência internacional aos brasileiros.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!