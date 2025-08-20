Passageiro de carro atingido por Porsche do influenciador Gato Preto está hospitalizado

Edilson Maiorano, dono do carro atingido pela Porsche do influenciador Gato Preto na madrugada desta quarta-feira (20), relatou que seu filho, que estava no banco do passageiro, foi hospitalizado após bater a cabeça e sofrer contusões nas mãos. Segundo Edilson, ele levava o filho até a estação de trem para ir à faculdade quando o influenciador avançou o sinal vermelho e colidiu com seu veículo. O carro da vítima não tinha seguro. Gato Preto e sua namorada, Bia Miranda, deixaram o local antes da chegada da polícia.



