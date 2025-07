Passageiros de dois voos enfrentam atrasos devido a incidentes com animais

Passageiros de dois voos enfrentaram atrasos devido a incidentes com animais. Em um voo na Austrália, uma cobra foi encontrada no compartimento de carga. A operação para capturá-la causou um atraso de duas horas. Segundo o caçador de cobras Mark Pelley, o animal era inofensivo. Já nos Estados Unidos, um cachorro passou mal durante o voo, e o piloto precisou desviar a rota para que ele recebesse atendimento. Após os cuidados, o cãozinho se recuperou bem.



