Passaia anuncia no Balanço Geral que vai ser pai novamente

Ele recebeu a visita de seu filho e de sua esposa no programa desta sexta-feira (10)

Balanço Geral|Do R7

Em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10), Elandro Passaia revelou que vai ser pai novamente! Ele recebeu a visita do filho e da esposa, Bruna, no Balanço Geral desta sexta-feira (10), onde anunciou a novidade. Passaia ainda aproveitou para contar quais nomes gostaria de dar ao novo bebê. Confira!

