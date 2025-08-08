Passaia anuncia no Balanço Geral que vai ser pai novamente

Em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10), Elandro Passaia revelou que vai ser pai novamente! Ele recebeu a visita do filho e da esposa, Bruna, no Balanço Geral desta sexta-feira (10), onde anunciou a novidade. Passaia ainda aproveitou para contar quais nomes gostaria de dar ao novo bebê. Confira!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!