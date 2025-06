Perícia detecta sangue de Adalberto e de outra mulher no carro do empresário

A perícia detectou sangue de Adalberto Júnior e de outra mulher no carro do empresário, que foi encontrado morto no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo. Na última quarta-feira (18), os laudos periciais ficaram prontos e a polícia descartou a possibilidade de morte acidental, restringindo as linhas investigativas a um crime de homicídio. Também ficou constatado que a morte do empresário aconteceu por asfixia, reforçando a hipótese de que ele tenha sofrido um golpe mata-leão, que pode tê-lo matado ou deixado inconsciente, antes de ser colocado no buraco em que o corpo foi encontrado. A polícia tenta descobrir de quem é o sangue feminino encontrado no veículo.



