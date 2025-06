Perito explica como a geolocalização dos celulares pode ajudar a esclarecer morte de empresário

O doutor Ricardo Caires, perito do Tribunal de Justiça de São Paulo, participou do Balanço Geral para falar sobre a morte do empresário Adalberto. Ele detalhou como as antenas de telefonia são usadas para rastrear a localização de celulares. Essa técnica pode identificar quem estava perto de Adalberto quando o crime ocorreu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!