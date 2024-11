Pescador desaparecido é encontrado na Europa com outra família

Um homem saiu para pescar em Green Lake, Wisconsin, nos EUA, e não retornou. Sua esposa acionou a polícia após encontrar seu caiaque virado no lago. Buscas duraram 54 dias sem sucesso até que o homem foi declarado morto. Investigações posteriores revelaram que ele havia feito um novo passaporte e transferido dinheiro antes do desaparecimento. O homem foi localizado na Europa com outra mulher e agora enfrenta possíveis consequências legais ao retornar aos EUA.