Pesquisa aponta intenções de voto para prefeito de São Paulo

Foi divulgada uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data sobre o segundo turno das eleições para prefeito de São Paulo. Os dados mostram que Ricardo Nunes do MDB tem 50% das intenções de voto. Guilherme Boulos do PSOL aparece com 41%. A soma dos votos nulos e brancos é de 5%, enquanto aqueles que não souberam ou não responderam representam 4%.