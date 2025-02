Pesquisa testa diferentes cenários para o governo de São Paulo em 2026

A pedido da RECORD, o Instituto Real Time Big Data fez uma pesquisa onde testou diferentes cenários para o governo de São Paulo em 2026. O atual governador do estado, Tarcísio de Freitas, lidera em quatro deles. Em outro, no qual ele não participa da disputa, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é aquele com maior número de intenções de voto. Já em um sexto cenário, no qual Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes não participam, Geraldo Alckmin é o líder. A Pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.500 pessoas no dia 13 de fevereiro e tem um nível de confiança de 95%.



