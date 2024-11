Pichadores vandalizam comércios e causam transtornos na Grande SP

Pichadores estão causando transtornos para comerciantes da Grande São Paulo. Na calada da noite, todos os portões ‘limpos' podem se tornar alvos de vandalismo. Em um dos casos, registrados pela câmera de segurança de uma loja, os pichadores não se importaram com o movimento na rua e vandalizaram a porta do estabelecimento. Alguns proprietários já desistiram de pintar e limpar as fachadas.