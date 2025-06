Piloto mandou passageiros pularem de balão que caiu em Praia Grande (SC)

O acidente com um balão que transportava 21 pessoas na cidade de Praia Grande, Santa Catarina, acabou com 8 mortos e 13 sobreviventes. Segundo o piloto, que está entre os sobreviventes, o fogo começou no interior do cesto do balão. "Quando o balão estava próximo ao solo, ele ordenou que os passageiros pulassem", relatou o policial civil Tiago Luiz. As autoridades locais estão investigando as causas e prestando assistência às famílias das vítimas. A região é conhecida pelo turismo relacionado a passeios de balão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!