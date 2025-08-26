Piloto mirim de motocross compete pela primeira vez após perder o pai; confira

O piloto mirim de motocross Carlos Eduardo Lopes, de 10 anos, competiu pela primeira vez depois de ter perdido o pai, 15 dias antes. Ele faz manobras arriscadas sobre duas rodas, mas sempre agindo dentro da lei. Carlos Eduardo nunca pilotou motos desproporcionais ao seu tamanho, idade e peso, ou em locais proibidos, como vias de trânsito. Confira esta história de amor ao esporte e ao pai, que apresentou a modalidade ao filho.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!