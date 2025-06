Pitbull e rottweiler escapam de casa e atacam jovens que passeavam com outros dois cães

Isabela, 14 anos, e Pedro, 11 anos, passeavam com seus cachorros em Mogi das Cruzes (SP), quando foram atacados por um pitbull e um rottweiler que fugiram de uma garagem. O ataque durou quatro minutos até vizinhos intervirem para conter os cães. O descuido da tutora dos cães poderia ter sido fatal se não fosse a rápida ação dos vizinhos. Ambos os adolescentes receberam atendimento médico por causa dos ferimentos. A tutora dos cães afirmou que os cães se agitaram por uma bola jogada contra o muro da casa, o que os levou a abrir a tranca do portão.



