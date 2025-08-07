Polícia acredita que comerciante morto por falsos policiais tenha sido vítima de latrocínio

A polícia acredita que o comerciante morto por falsos policiais na porta de casa em São Paulo tenha sido vítima de latrocínio. Michael Castro, de 31 anos, discutia com os dois suspeitos e com a mãe e o irmão quando foi alvejado. Os criminosos se apresentaram como policiais civis à procura do irmão da vítima. Eles pediram para entrar na casa, mas a mãe de Michael desconfiou da ação e não quis abrir o portão. Em meio à discussão, Michael saiu correndo e foi alvejado pelas costas. A família e a polícia ainda tentam compreender melhor as motivações do assassinato, embora a possibilidade de latrocínio seja a mais considerada pelas investigações.



