Polícia acredita que figurinista encontrado em casa estava morto há pelo menos quatro dias

O figurinista Eduardo Francisco Sales, de 41 anos, foi encontrado morto dentro do próprio apartamento no Jardim Aeroporto, na zona sul de São Paulo. Vizinhos desconfiaram após dias sem ver o morador e notaram que a luz do imóvel permanecia acesa e um forte cheiro vinha do local. A polícia foi acionada e acredita que ele estava morto havia pelo menos quatro dias. A porta estava trancada e não havia sinais de arrombamento ou violência, o que aumenta o mistério em torno do caso. Reservado e discreto, Eduardo morava sozinho e pouco interagia com os vizinhos. A causa da morte ainda não foi esclarecida.



