Polícia acredita que mulher desaparecida desde 2024 foi julgada pelo tribunal do crime

No dia 7 de setembro de 2024, Wanessa Pedroso, de 42 anos, desapareceu em Pindamonhangaba (SP). Desde então, ela não foi encontrada. Uma jovem tentou roubar o celular do amigo dela, e Wanessa recuperou o aparelho. Ela então foi atrás da mãe da jovem para tirar satisfação. Durante a conversa, um carro preto parou na rua e fez com que ela entrasse no veículo. Desde então, Wanessa nunca mais foi vista. A polícia acredita que ela tenha sido julgada por um ‘tribunal do crime’ do PCC. As buscas, que contaram com agentes e cães farejadores, não a encontraram. As investigações acontecem, atualmente, no bairro de Araretama, em Pindamonhangaba (SP), onde foi encontrada, há pouco tempo, uma ‘casa bomba’ ligada ao crime organizado. Nessa casa eram realizados julgamentos e planejamentos estratégicos de ações criminosas.



