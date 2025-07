Polícia busca suspeito que foi filmado saindo de apartamento onde homem foi encontrado morto em SP

A polícia investiga a morte de Rafael Lagares, 33 anos, encontrado morto em seu apartamento na região da República. Imagens mostram um homem subindo com Rafael e descendo sozinho com uma mala. O corpo de Rafael estava amarrado e apresentava ferimentos por faca. A polícia busca identificar o suspeito e traçar sua rota após deixar o local do crime.



