Polícia Civil coleta depoimentos de cinco investigados no caso Adalberto; um deles está preso

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, coleta nesta sexta-feira (18) depoimentos de cinco investigados no caso Adalberto, empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Três destas cinco pessoas foram seguranças na noite do crime que custou a vida do empresário. Uma delas é um lutador de jiu-jitsu, que a polícia já prendeu como principal investigado pelo crime. Adalberto Júnior foi encontrado morto em um buraco de uma obra no local em que foi assistir a um evento, na zona sul da capital paulista. A perícia revelou uma asfixia mecânica como causa da morte. Desde então, os investigadores passaram a suspeitar que um golpe mata-leão tenha causado a asfixia.



