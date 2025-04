Polícia Civil prende integrantes de quadrilha do ‘Boa noite, Cinderela’ em São Roque (SP)

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (4), a quadrilha do ‘Boa noite, Cinderela’ em São Roque, na Grande São Paulo. Os criminosos dopavam e roubavam as vítimas e, em um dos casos investigados, há suspeita de abuso sexual de uma mulher. A polícia realizou três mandados de busca atrás dos três suspeitos, dos quais dois já foram presos. Os detidos foram conduzidos ao IML para fazer exame de corpo de delito e presos em seguida. A polícia segue na busca pelo terceiro suspeito.



