Polícia Civil realiza operação contra grupo que invadia condomínios de luxo em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo deu início à operação Shalom para desmantelar uma quadrilha ligada ao PCC que realizava assaltos a condomínios de luxo. Até agora, 16 homens foram detidos. A operação, que contou com 96 viaturas e 290 policiais, ocorreu nas cidades de São Paulo, Diadema, Cotia, Jundiaí, Guarulhos e Osasco. As investigações, iniciadas após um roubo em Higienópolis, na região central de São Paulo, revelaram um grupo organizado que usava carros com placas clonadas e técnicas sofisticadas para invadir apartamentos. Durante a ação criminosa, os assaltantes cortaram cabos de internet, desativando sistemas de segurança e fizeram reféns por duas horas. A operação busca cumprir 51 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária, visando desmantelar toda a rede criminosa.



