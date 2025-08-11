Logo R7.com
Balanço Geral

Polícia continua as buscas por suspeito de atirar em PM em Paraisópolis (SP)

Gabriel dos Santos, que pegou a arma do policial, já foi detido

Balanço Geral|Do R7

A polícia ainda busca por Kauan Alison, suspeito de atirar no agente Cabo Santana em Paraisópolis (SP) na semana passada. Gabriel dos Santos, que pegou a arma do policial, já foi detido. O jovem foi localizado na casa dele depois da família ter negociado com os agentes para que ele se entregasse. Gabriel ainda informou onde estava escondida a arma usada no crime.

