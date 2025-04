Polícia cumpre quase 30 mandados de prisão contra quadrilha de golpes bancários digitais

A Polícia Civil começou a cumprir, na manhã deste terça-feira (15), quase 30 mandados de prisão contra uma quadrilha que aplicava golpes bancários digitais. A operação acontece na região metropolitana de São Paulo, no litoral paulista e no Distrito Federal, e teve início após uma denúncia de uma vítima que teve R$ 500 mil desviados da sua conta bancária em transferências irregulares. As apurações da polícia encontraram transferências bancárias fraudulentas de cerca de R$ 3 milhões.



