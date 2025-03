Polícia de Cajamar (SP) busca pistas sobre suspeitos de matar adolescente de 17 anos

O delegado do caso Vitória, a menina de 17 anos que desapareceu e foi encontrada morta esquartejada em uma área de mata, falou com o Balanço Geral. Ele disse que existem duas as linhas de investigação. A primeira é a do envolvimento do ex-namorado. E a segunda é de uma pessoa que estaria fazendo ameaças a Vitória e que queria vingança. A Justiça aceitou o pedido de prisão contra uma pessoa que se relacionou com a adolescente. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e os exames devem esclarecer o que aconteceu nas últimas horas de vida da adolescente. Registros de celular apontam que ela passou por outro local antes de ser deixada na mata.



