Polícia descobre laboratório clandestino de bebidas alcoólicas falsificadas em SP

A Polícia Civil apreendeu centenas de garrafas de bebidas falsificadas em operações em São Paulo e Campinas. Em São Paulo, uma fábrica clandestina no Campo Limpo foi descoberta, resultando na prisão em flagrante do responsável. Em Campinas, 89 garrafas de whisky e gin adulteradas foram apreendidas em uma operação, levando à prisão de dois suspeitos por associação criminosa e crimes contra a relação de consumo.



