Polícia descobre que mulher que negociou a filha por R$ 500 tinha dívida com agiota no mesmo valor

A polícia descobriu que a mulher que negociou a própria filha recém-nascida por R$ 500, no Amazonas, tinha uma dívida com um agiota no mesmo valor. Um dos compradores planejava ir até a maternidade para retirar a criança, se passando pelo pai biológico. Ele pretendia registrar a bebê em seu nome no cartório e, em seguida, levá-la para São Paulo. No entanto, uma falha no sistema durante o registro levantou suspeitas, e a equipe de investigação conseguiu descobrir a farsa após interrogá-lo.



