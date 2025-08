Polícia do PR decifra organograma da maior facção do país, que atua a partir de São Paulo

A polícia do estado do Paraná decifrou, através de uma operação contra o crime organizado, o organograma do PCC, a maior facção do país, que atua a partir de São Paulo. O número de integrantes tem crescido em ritmo acelerado nos últimos anos. Os setores de inteligência policiais têm acesso a dados limitados sobre a facção. No entanto, em uma operação que ocorreu em 2016, a Polícia Civil do Paraná identificou e prendeu 800 membros que atuavam na facção dentro do estado. Ainda assim, a facção continua se expandindo numérica e comercialmente. Confira mais detalhes sobre o tema na reportagem.



