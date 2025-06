Polícia encerra caso de assassinato sem desfecho e família luta pela continuidade das investigações

A polícia encerrou as investigações sobre o assassinato de André Luiz, de 28 anos, sem chegar a um desfecho. Inconformada, a família da vítima luta para que o caso continue sendo apurado. O crime aconteceu em plena luz do dia, no fim de 2023, enquanto André acompanhava uma vizinha até o ponto de ônibus. Ele foi abordado por um motociclista ainda não identificado. O criminoso mandou a mulher correr e, em seguida, disparou quatro vezes contra André; dois dos tiros o atingiram. Apesar das investigações, a polícia não chegou a nenhum suspeito, e o caso permanece sem respostas.



