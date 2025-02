Polícia encontra assassino de policial militar através de cachorro que aparece na cena do crime

O PM Rafael Novais, conhecido nas redes sociais por publicar sua rotina como policial, foi baleado e morto na zona norte de SP. André Leandro de Souza Malta, autor do crime, era amigo de infância do agente. André fugiu logo depois de matar Rafael. No entanto, poucas horas depois do crime, a polícia encontrou o suspeito através do cachorro que aparece na imagem do assassinato. Ele reagiu e acabou morto durante troca de tiros.