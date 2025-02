Polícia encontra carro e pertences pessoais de brasileiro que desapareceu na Itália

O brasileiro Alphaville Pedroso de Mello, que mora em Roma, na Itália, desapareceu no dia 31 de dezembro. A polícia italiana encontrou seu carro e documentos em Monte della Bufala. Cães-farejadores localizaram fora do veículo um sapato e uma jaqueta. Sua mãe, Letícia Maria Schneider, revelou que ele teria dito para ela que o GPS o levou para uma área isolada de Roma. Além disso, seu carro teria apresentado um problema na bateria. Dias antes, Alphaville enviou uma mensagem enigmática para ela, indicando que estava preocupado. O cartão dele foi encontrado com um amigo, e movimentações bancárias ocorreram após seu sumiço.