Polícia entra em confronto com apoiadores do MC Poze do Rodo em frente a presídio no RJ

Policiais e apoiadores do MC Poze do Rodo entraram em confronto em frente à penitenciária Bangu 3, onde o artista está preso, no Rio de Janeiro, nesta terça (3). Centenas de pessoas aguardam pela saída do MC, que foi liberado da prisão temporária após análise de um desembargador. Entre os manifestantes está o MC Oruam, que chegou a ser agarrado por policiais, mas conseguiu se soltar e voltou para o meio da multidão.



