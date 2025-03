Polícia estoura cativeiro e resgata homem que caiu no golpe do amor em São Paulo

Criminosos armados sequestraram um homem no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, mas a polícia já conseguiu resgatar a vítima. Criminosos foram baleados em troca de tiros com os agentes e levados a um hospital sob escolta. A quadrilha marcava encontros com pessoas em aplicativos de relacionamento, com perfis falsos, e arrebatava as vítimas no ponto de encontro. O homem, mantido em cativeiro durante toda a madrugada, perdeu cerca de R$ 100 mil, mas está bem e presta depoimento.



