Polícia faz buscas pela jovem Vitória em área de mata na Grande São Paulo

Com ajuda de cães farejadores, policiais fazem buscas pela adolescente Vitória em uma área de mata de Cajamar (SP). Jovem está desaparecida desde quarta-feira, quando deixou de dar notícias quando voltava do trabalho. São Paulo . A última localização do celular da jovem foi numa área de mata, onde forças policiais e cães farejadores concentram as buscas. Testemunhas notaram dois homens suspeitos no ponto de ônibus onde Vitória embarcou e um carro prata foi visto perto de onde ela desceu. Equipes da GCM e da Polícia Civil ampliam as buscas com drones e a ajuda de voluntários. A família busca informações sobre a jovem, que sonhava com um futuro promissor. O ex-namorado não ofereceu detalhes, e um novo relacionamento está sob investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!