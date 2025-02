Polícia faz buscas por jovem de 17 anos que sumiu a caminho de casa na Grande São Paulo

A polícia está realizando buscas por uma adolescente que desapareceu a caminho de casa, na Grande São Paulo. Vitória Regina de Souza, de 17 anos, voltava do trabalho à noite quando mandou uma mensagem para uma amiga, dizendo estar preocupada porque havia homens suspeitos no ponto de ônibus. Ela embarcou no coletivo, e os dois homens também. Porém, ao descer do ônibus, Vitória desapareceu.



