Polícia faz mapeamento em comunidade de SP onde policial civil foi morto por sargento da Rota

A Polícia está realizando um mapeamento da Favela do Fogaréu, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, onde um investigador da Polícia Civil foi morto por um sargento da Rota. Os agentes estão fazendo uma reconstituição para tentar entender o que pode ter dado errado com as operações, que aconteciam simultaneamente na comunidade. Os peritos estão fazendo medições e um scanner 3D está na viela onde tudo aconteceu. As análises vão ser comparadas com as imagens da câmera corporal do PM.



