Polícia faz mapeamento na Favela do Fogaréu, onde agente foi morto

A Favela do Fogaréu, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, foi mapeada pela Polícia Civil para esclarecer a morte do investigador Rafael Moura da Silva, de 38 anos. O agente foi baleado e morto dentro da comunidade pelo sargento da Rota Marcus Augusto durante uma operação. A reportagem mostra os bastidores da investigação e a tensão que ainda paira sobre o local onde o confronto aconteceu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!