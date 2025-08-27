Polícia investiga morte suspeita de influenciador brasileiro na Grécia

A polícia está investigando a morte suspeita do influenciador Yago Campos, de 25 anos, em uma piscina de um hotel de luxo em Mykonos, na Grécia. Ele e seu amigo, Ryan Silveira, de 23 anos foram encontrados desacordados no local. Os funcionários do hotel perceberam que havia algo de errado quando viram água escorrendo pela janela de um dos quartos. O corpo de Yago foi levado para a autópsia. Ryan estava em coma e foi levado para o hospital em estado grave, mas deve receber alta nos próximos dias. Maine Silveira, irmã de Yago, acredita que havia mais alguém no quarto. Dentro do local, foram encontrados quatro sacos com pó branco e uma seringa plástica. Todos os materiais foram levados para a investigação. A embaixada do Brasil na Grécia acompanha o caso.



