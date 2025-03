Polícia Militar faz megaoperação contra o crime organizado em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo

A Polícia Militar faz, nesta quinta-feira (27), uma megaoperação contra o crime organizado em Paraisópolis, comunidade na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, a operação conta com cerca de 135 agentes e mais de 35 viaturas da Rota e do canil da Polícia Militar. Os trabalhos acontecem com um centro de comando móvel e com drones. O objetivo é a busca por membros de facções criminosas e ‘casas-bomba’ que escondem drogas e armas usadas pelo crime organizado.



