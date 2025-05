Polícia prende integrantes de quadrilha especializada em roubo de motos

Em uma operação em São Paulo, a Polícia Civil prendeu Gabriel Macedo, de 24 anos, e Gustavo Henrique Lopes Souza, ambos integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de motocicletas. A ação ocorreu após assaltos audaciosos, alguns próximos a uma delegacia, o que gerou revolta no delegado responsável. Durante as prisões, que se deram nos bairros Cidade Tiradentes e Vila Prudente, foram apreendidos capacetes, celulares, e uma mochila de entregador, além de uma moto. A quadrilha utilizava várias motos para cercar e roubar outras, alimentando o mercado ilegal de peças, encontrado em uma loja no bairro Santa Cecília. Segundo a polícia, 15 motos eram desmontadas por dia.



