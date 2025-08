Polícia prende líderes de quadrilha responsável por assaltos a farmácias em São Paulo

Uma operação realizada no bairro Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, teve como alvo integrantes de quadrilhas especializadas no roubo de remédios para emagrecer em farmácias. A polícia não informou quantos mandados serão cumpridos. Até o momento, uma pessoa foi detida e levada à delegacia. Mais cedo, nesta quarta-feira (6), outra operação foi realizada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, contra uma quadrilha com o mesmo tipo de atuação. Durante a ação, o líder do grupo foi preso e três menores foram apreendidos.



