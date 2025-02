Polícia prende suspeito de assassinar empresária na frente de salão de beleza em Guarujá (SP)

A empresária Brenda Bulhões, de 26 anos, foi assassinada com seis tiros nas costas enquanto chegava para trabalhar em seu salão de beleza em Guarujá (SP). O principal suspeito de ter cometido o crime é seu ex-namorado, Bruno dos Santos Campos, de 35 anos. Ele foi preso na fronteira do Brasil com o Paraguai, em uma operação que contou com a participação de policiais dos dois países. A polícia acredita que o crime foi motivado por ciúmes, já que Brenda estava conhecendo outra pessoa.