Polícia prende suspeito de ter matado empresário encontrado no Autódromo de Interlagos em SP

Um homem suspeito de estar envolvido na morte do empresário Adalberto Junior foi detido em São Paulo. Ele era segurança do festival de motocicletas que acontecia no Autódromo de Interlagos e lutador de MMA. Outras três pessoas também foram detidas. A polícia apreendeu celulares e computadores. As investigações apontam que o suspeito teria brigado com Adalberto e dado um mata-leão nele. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!