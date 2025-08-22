Polícia recebe falso alerta de atirador em universidade nos Estados Unidos

A Universidade de Villanova, na Pensilvânia, Estados Unidos, teve as aulas suspensas após uma operação policial. A mobilização ocorreu após um alerta de que havia um atirador no campus e de que ele já havia feito uma vítima. No entanto, tudo se tratava de um trote. O alarme falso foi passado justamente no primeiro dia de aulas da instituição. A polícia agora tenta identificar o responsável pela falsa denúncia.



