Policial aposentado sequestra ex-funcionárias de construtora após pagar por serviço incompleto

O policial militar aposentado Valtemício Ribeiro dos Santos, de 57 anos, passou de vítima a réu. Ele contratou uma empesa para construir uma piscina no sítio dele em Ibiúna, no interior de São Paulo e pagou R$ 35 mil no serviço que não foi concluído. A Justiça afirma que, por estar revoltado, o PM sequestrou duas funcionárias da construtora, mas, segundo a investigação, as mulheres não trabalhavam mais na empresa. O ex-policial foi condenado a quase 30 anos de prisão. Outros familiares dele, que segundo a polícia, participaram do crime, também foram presos e condenados.



