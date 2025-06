Policial de grupo de elite reage a tentativa de assalto e alveja criminosos na zona sul de São Paulo

Um policial do GER (Grupo Especial de Reação), da Polícia Civil, reagiu a uma tentativa de assalto e baleou os dois criminosos que o abordaram, na zona sul de São Paulo. A moto do agente é avaliada em R$ 60 mil, e por isso os criminosos fizeram a abordagem. Os assaltantes conseguiram fugir e a polícia monitora os hospitais próximos para saber se algum paciente baleado deu entrada.



